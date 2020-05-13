Benim Adım Melek bugün var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm tarihi belli mi?

Benim Adım Melek bugün var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm tarihi belli mi?

Benim Adım Melek dizisinin bu akşamki yayın akışında yer almadığı görüldü. Her hafta çarşamba günü yayınlanan dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih merak ediliyor. Peki Benim Adım Melek bugün var mı? Benim Adım Melek yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsü sebebiyle ülkemizde birçok dizi setlerine ara vermiş ve ekranlara geçici süre ile veda etmişti. Bu dizilerden biri de TRT’nin sevilen dizilerinden Benim Adım Melek olmuştu. Benim Adım Melek yeni bölüm bu akşam da ekranlarda olmayacak. İşte Benim Adım Melek dizisi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü hakkında TRT’den veya yapımcı şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ülkemizde corona virüsü ile ilgili birçok sektörde normalleşme adımları atılıyor. Dizinin yeni bölümlerinin Haziran ayı itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE



BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil'in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile'yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti'ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil'in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.