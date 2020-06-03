Benim Adım Melek bugün yayınlanacak mı? Benim Adım Melek 29. yeni bölüm ne zaman?

Benim Adım Melek bugün yayınlanacak mı? Benim Adım Melek 29. yeni bölüm ne zaman?

Beim Adım Melek dizisinde yeni bölüm tarihi merakla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının beğeniyle izlenen dizilerinden olan Benim Adım Melek bilindiği üzere salgın nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Yaz aylarında yeniden çekimlerine başlanacak dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki Benim Adım Melek bu akşam yayınlanacak mı? Benim Adım Melek 29. yeni bölüm ne zaman ekranlara gelecek?

TRT 1 ekranlarında son olarak 28. bölüm ile izleyici karşısına çıkan Benim Adım Melek dizisi, bu hafta da yayın akışında yer almadı. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen Benim Adım Melek dizisinin 29. yeni bölümün ise Eylül ayında yeni sezon ile birlikte yayınlanması bekleniyor.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü hakkında TRT’den veya yapımcı şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ülkemizde corona virüsü ile ilgili birçok sektörde normalleşme adımları atılıyor. Dizinin yeni bölümlerinin çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağı ve Eylül ayında da yeni bölümlerle ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil'in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile'yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti'ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil'in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.