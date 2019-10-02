Benim Adım Melek oyuncuları: Benim Adım Melek dizisinin konusu ne? Benim Adım Melek’te kimler oynuyor?

Benim Adım Melek oyuncuları: Benim Adım Melek dizisinin konusu ne? Benim Adım Melek’te kimler oynuyor?

Yeni sezonda ekran hayatına merhaba diyen Benim Adım Melek dizisi merak ediliyor. Başrolünde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı Benim Adım Melek yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alan Benim Adım Melek dizisi hakkında merak edilenler…

Ekranlarda yeni sezon başladı ve birçok yeni dizi ekranlara geliyor, bunlardan biri olan Benim Adım Melek Dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Benim Adım Melek dizisi bu akşam TRT 1’de başlıyor. Peki Benim Adım Melek Oyuncuları kimler, konusu ne?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan (Melek)

Kutsi (Halil)

Kaan Çakır (Alpay)

Şerif Sezer (Nefise)

Mustafa Mert Koç (Ömer)

Rabia Soytürk (Defne)

Ulvi Kahyaoğlu ( Kerem)

Ece Özdikici (Funda)

Hande Kaptan (Kadriye)

Muharrem Türkseven (Mahmut)

Poyraz Ar (Seyit Ali)

Mehmet Çevik (Seyit Ali Karadağ)

Rami Narin

Zeyno Eracar

Nizam Namidar

Zeynep Özder Birde

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.