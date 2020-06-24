Benim Adım Melek yeni bölümü ne zaman? Benim Adım Melek final mi yaptı?

Benim Adım Melek yeni bölümü ne zaman? Benim Adım Melek final mi yaptı?

Benim Adım Melek dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. Beğeniyle takip edilen dizinin yeni bölümleri ise merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin resmi Twitter hesabından "Yakında sizlerle olacağız paylaşımı yapıldı. Peki Benim Adım Melek yeni sezon ne zaman başlayacak?

Her hafta çarşamba günü ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisi bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak. Sevilen dizler arasında olan Benim Adım Melek son olarak 28. bölüm ile ekranlara gelmişti. 29. yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7 Haziran tarihinde Benim Adım Melek dizisinin resmi Twitter hesabından ‘Yakında sizlerle olacağız’ paylaşımı yapılmıştı.

BENİM ADIM MELEK YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Benim Adım Melek dizisi bu akşam tekrar bölümüyle saat 20.00’da TRT ekranlarında olacak. Dizinin yeni sezon tarihi netleştiğinde sayfamızda paylaşacağız.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil’in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile’yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil’in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.