Benim Adım Melek yeni sezon ne zaman başlayacak? Benim Adım Melek 29. yeni bölüm ne zaman?

Benim Adım Melek yeni sezon ne zaman başlayacak? Benim Adım Melek 29. yeni bölüm ne zaman?

Benim Adım Melek dizisinin takipçileri yeni sezon için heyecanlanmaya başladı. Benim Adım Melek, son olarak 28. bölüm ile ekranlara gelmiş ve pandemi nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Peki Benim Adım Melek yeni sezonu ne zaman başlayacak?

TRT1 ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Benim Adım Melek dizisi bu hafta da tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Benim Adım Melek takipçileri dizinin yeni bölümlerinin ve yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Birçok dizide olduğu gibi Benim Adım Melek dizisinin de Eylül ayında yeni sezona başlayacağı tahmin ediliyor.

BENİM ADIM MELEK BU AKŞAM VAR MI?

Benim Adım Melek dizisi bu akşam tekrar bölümüyle saat 20.00'da TRT ekranlarında olacak. Dizinin yeni sezon tarihi netleştiğinde sayfamızda paylaşacağız.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil'in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile'yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti'ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil'in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.