Benim Adım Melek yeni sezonu ne zaman başlıyor? Benim Adım Melek yeni sezon fragmanı izle

TRT1’in sevilen dizilerinden Benim Adım Melek yeni sezon ile hikayesine devam edecek. Yapımcılını Üs Yapım’ın yönetmenliğini ise Cem Akyoldaş’ın üstlendiği Benim Adım Melek dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezonu 2 Eylül akşamı izleyiciyle buluşacak.
BENİM ADIM MELEK YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU
Benim Adım Melek dizisinin yeni sezon fragmanıyla birlikte, yayın tarihi de açıklandı. Dizi TRT 1 ekranlarında 2 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak.
BENİM ADIM MELEK YENİ SEZON İLK FRAGMANI YAYINLANDI
“Sen beni gerçekten sevdin mi?” #BenimAdımMelek yeni sezonun ilk bölümüyle 2 Eylül Çarşamba 20.00’de #TRT1‘de @trt1 @usyapimstudyo pic.twitter.com/3nBx2GwkD9
— Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) August 12, 2020
BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE
BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?
20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil’in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile’yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil’in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.