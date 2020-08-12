Benim Adım Melek yeni sezonu ne zaman başlıyor? Benim Adım Melek yeni sezon fragmanı izle

Benim Adım Melek yeni sezonu ne zaman başlıyor? Benim Adım Melek yeni sezon fragmanı izle

Benim Adım Melek dizisinden sevindiren haber geldi. Yeni sezon hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlayan Benim Adım Melek'te ilk bölüm tarihi belli oldu. Başrollerinde Nehir Erdoğan ile Kutsi'nin yer aldığı dizi pandemi nedeniyle 28. bölüm ile sezonu noktalamıştı. İşte Benim Adım Melek yeni sezon tarifi ve yeni sezonun ilk bölüm fragmanı...

TRT1’in sevilen dizilerinden Benim Adım Melek yeni sezon ile hikayesine devam edecek. Yapımcılını Üs Yapım’ın yönetmenliğini ise Cem Akyoldaş’ın üstlendiği Benim Adım Melek dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezonu 2 Eylül akşamı izleyiciyle buluşacak.

BENİM ADIM MELEK YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Benim Adım Melek dizisinin yeni sezon fragmanıyla birlikte, yayın tarihi de açıklandı. Dizi TRT 1 ekranlarında 2 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak.

BENİM ADIM MELEK YENİ SEZON İLK FRAGMANI YAYINLANDI

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil’in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile’yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil’in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.