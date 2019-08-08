Benim Tatlı Yalanım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 9. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 9. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisinin 9. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Ahmet Saraçoğlu ve Aslı İnandık'ın yer aldığı Benim Tatlı Yalanım dizisi yaz sezonunda diziseverlerle buluşmuştu. Son bölümde; Suna ve Hande yüzleşiyor. Peki Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde; Suna, Hande’nin Nejat’a onun cümleleriyle ilanı aşk ettiğini gördükten sonra Nejat’ın evinden kaçar gibi gider. Hande ve Nejat’ın arasında yaşananları umursamamaya karar verir ancak bu konuda pek başarılı olamaz.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım dizisinden yeni fragman henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN

BENİM TATLI YALANIM 9. SON BÖLÜM İZLE

Suna, Hande’yle yüzleştiğinde, Hande gerçek yüzünü gösterir. Suna, kandırıldığını anlar ancak Nejat’a gerçeği söyleyecek ve mektubu verecek cesareti yoktur. Saniye ve Burcuyla dertleştiği sırada sürpriz bir şekilde aradığı cesareti bulur, Nejat ve Hande’nin bulunduğu partiye elinde mektubuyla gider.

Düşen dilek fenerindeki notu okuduktan sonra Nejat’ın aklı karışmıştır. Suna’ya nasıl davranması gerektiğini kestiremez. Suna, çalışma odasında dilek fenerini bulduğunda, Nejat’ın tuhaf hareketleri onun için bir anlam kazanır; Nejat, Suna’nın ona aşık olduğunu öğrenmiştir! Suna, Nejat’ın yüzüne nasıl bakacağını kara kara düşünürken, Nejat Suna’yı akşam yemeğine davet eder.

Yemekte Nejat, Suna’ya hiç beklemediği bir teklifte bulunur. Suna’nın bu sürpriz teklife vereceği cevap ikisinin ilişkisini başka bir düzeye taşıyacaktır.