Benim Tatlı Yalanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 10. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde; Suna Nejat'a aşk itirafı yaptığı mektubu verdiğini zannederek zor bir güne uyanır. Fakat Nejat'a yanlış mektubu vermiştir. Suna kendisini bekleyen asıl tehlikenin farkında değildir, kimliği Hande'nin eline geçmiş, Hande Suna'nın oyununu öğrenmiştir.
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BENİM TATLI YALANIM 10. SON BÖLÜM İZLE
Hande ise bu durumu Suna'nın yüzüne vurmadan önce tadını çıkaracak, rakibesinin aslında kim olduğunu, kimlerin bu yalana dahil olduğunu teker teker öğrenecektir. Bu arada Şevket kalp spazmı geçirmiş ve aile seferberlik ilan etmiştir. Suna'nın çocukluk aşkı Tolga ve halası Enise bu vesile ile yıllar sonra Şevketler'i ziyarete gelirler.
Tolga yıllar içinde üstteğmen olmuş, yurtdışı bir görev için gün saymaktadır. İdeal bir damat adayıdır. Suna'nın çocukluk aşkı ile tekrar karşılaşması, Nejat'ın buna şahit olması hiç beklenmedik bir şeye sebep olur. Nejat farkında olmadan Suna'yı kıskanmaya mı başlayacaktır?
Suna, Hande’nin Nejat’a onun cümleleriyle ilanı aşk ettiğini gördükten sonra Nejat’ın evinden kaçar gibi gider. Hande ve Nejat’ın arasında yaşananları umursamamaya karar verir ancak bu konuda pek başarılı olamaz. Suna, Hande’yle yüzleştiğinde, Hande gerçek yüzünü gösterir.
Suna, kandırıldığını anlar ancak Nejat’a gerçeği söyleyecek ve mektubu verecek cesareti yoktur. Saniye ve Burcuyla dertleştiği sırada sürpriz bir şekilde aradığı cesareti bulur, Nejat ve Hande’nin bulunduğu partiye elinde mektubuyla gider.