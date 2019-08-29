Benim Tatlı Yalanım 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 11. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 11. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisinin 11. son bölüm yayınlandı. Başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer, Ahmet Saraçoğlu ve Aslı İnandık'ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural yapıyor. Benim Tatlı Yalanım son bölümünde; Nejat’tan beklenmedik hamle geliyor. Diziseverler "Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümde; Hande’nin eline Suna’dan tamamen kurtulmak için büyük bir koz geçmiştir. Hande, Suna’yı, Nejat’la oynadıkları oyunu Şevket’e söylemekle tehdit eder. Suna, Nejat’ın evine, ayrılacağını söylemeye gittiğinde, onu bir süpriz bekliyordur. Aylin’in doğum günüdür ve Kayra hazırlık yapmıştır.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN

BENİM TATLI YALANIM 11. SON BÖLÜM İZLE

Suna, Kayra’dan ve Nejat’tan ayrılamayacağını anlar. Hande de Kayra’nın binbir güçlükle kazandığı güvenini, kaybetmenin işine yaramayacağının farkına varır. Hande, planını değiştirir. Suna’nın, Nejat’tan uzak durmasını ister. Sadece Kayra’nın annesi olarak kalabilirse, Suna’nın sırrı Hande’de güvende olacaktır. Ancak Suna’yı kıskanmaya başlayan Nejat’ın, ondan uzak durmak gibi bir niyeti yoktur.

Nejat duygularının farkına varırken kendisinden hiç beklenmeyecek bir hamle yapar. Suna Nejat'a aşk itirafı yaptığı mektubu verdiğini zannederek zor bir güne uyanır. Fakat Nejat'a yanlış mektubu vermiştir. Suna kendisini bekleyen asıl tehlikenin farkında değildir, kimliği Hande'nin eline geçmiş, Hande Suna'nın oyununu öğrenmiştir.

Hande ise bu durumu Suna'nın yüzüne vurmadan önce tadını çıkaracak, rakibesinin aslında kim olduğunu, kimlerin bu yalana dahil olduğunu teker teker öğrenecektir. Bu arada Şevket kalp spazmı geçirmiş ve aile seferberlik ilan etmiştir. Suna'nın çocukluk aşkı Tolga ve halası Enise bu vesile ile yıllar sonra Şevketler'i ziyarete gelirler.

Tolga yıllar içinde üstteğmen olmuş, yurtdışı bir görev için gün saymaktadır. İdeal bir damat adayıdır. Suna'nın çocukluk aşkı ile tekrar karşılaşması, Nejat'ın buna şahit olması hiç beklenmedik bir şeye sebep olur.