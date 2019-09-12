Benim Tatlı Yalanım 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 13. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 13. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 13. son bölümü Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı dizinin son bölümünde; Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor. "Bu durum Nejat ve Suna’yı nasıl etkileyecek?" sorusunun yanıtı ekrana geliyor. Peki Benim Tatlı Yalanım 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım 13. son bölüm izleme linki...

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde; Nejat ve Suna arasında duygular açığa çıkmak üzeredir… Nejat, Suna'nın Tolga'nın evlenme teklifini reddettiğini duymuş ve sebebinin kendisi olduğunu anlamıştır. Artık Nejat aşktan kaçmak istemiyordur ve Suna'ya olan hislerini anlatacaktır.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN

BENİM TATLI YALANIM 13. SON BÖLÜM İZLE

Bu sırada hiç hesapta olmayan bir olay gerçekleşir. Aylin, seneler sonra Nejat'a boşanma davası açmıştır ve Nejat, onunla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Tolga'yla ettiği kavga sonrası duygularına yenik düşen Nejat, hiç beklenmedik bir anda Suna'yı öper. Suna, sonunda duygularının karşılıksız olmadığından emin olmuş, bulutların üzerindedir. Ancak, Hande tehdidi varken, Nejat'la nasıl bir araya geleceğini bilememektedir.

Bu sırada Nejat, duygularıyla yüzleşmekten kaçması ikilinin arasındaki gerginliği tırmandırır. Suna, artık Nejat'a adım atan taraf olmayacağına dair kendine söz verirken, aşıkları bir araya getirmek için Burcu ve Serkan işbirliği yaparlar. Hande ise Nejat ve Suna'ya engel olamayacağını anlayınca kozunu kullanmaya karar verir.