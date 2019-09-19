Benim Tatlı Yalanım 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 14. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 14. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 14. son bölüm yayınlandı. Başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Ege Kökenli, Lavinya Ünlüer gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde; Aylin’in beklenmedik dönüşü geçmişte yarım kalan hesapları tek tek ortaya çıkarır. Peki Benim Tatlı Yalanım 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım 14. son bölüm izle linki...

Benim Tatlı Yalanım son bölümde; Kayra'nın Suna'ya “Anne!” demesi ortama bomba gibi düşer. Suna, Kayra babasının söyleyeceklerini duymasın diye Kayra'yı oradan kaçırır gibi götürür. Babasına her şeyi anlatacağına dair yemin eder, tek istediği şey babasının onu dinlemesidir.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN

BENİM TATLI YALANIM 14. BÖLÜM İZLE

Suna, babasının ona esip gürleyeceğini tahmin ediyordur ve büyük bir kavgaya kendisini hazırlamıştır. Ancak Şevket, Suna'nın kalbini tamamen paramparça edecek bir tepki verir. Suna, evi terk eder.

Annesinin üzgün halini gören Kayra, bunun boşanmayla ilgili olduğunu düşünür ve anne babasının ayrılmasını engellemek için bir plan yapmaya karar verir. Bu plan Kayra’yı hiç ummadığı biriyle, gerçek annesi Aylin’le yan yana getirecektir.

Nejat ve Suna arasında duygular açığa çıkmak üzeredir… Nejat, Suna'nın Tolga'nın evlenme teklifini reddettiğini duymuş ve sebebinin kendisi olduğunu anlamıştır.

Artık Nejat aşktan kaçmak istemiyordur ve Suna'ya olan hislerini anlatacaktır. Bu sırada hiç hesapta olmayan bir olay gerçekleşir. Aylin, seneler sonra Nejat'a boşanma davası açmıştır ve Nejat, onunla yüzleşmek zorunda kalacaktır.