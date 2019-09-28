Benim Tatlı Yalanım 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 15. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 15. son bölüm izle

Başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Ege Kökenli, Lavinya Ünlüer gibi isimlerin yer aldığı Benim Tatlı Yalanım 15. son bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde; Nejat, yıllar sonra Aylin'le karşılaşıyor. Peki Benim Tatlı Yalanım 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Tatlı Yalanım son bölümde; Suna, Aylin’in boşanma davasına gelmeme sebebini öğrenirken, Kayra, babasının ‘Suna’ isminde birine aşık olduğunu duyar ve Suna’nın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Peki Bir Aile Hikayesi yeni bölümde Kayra Suna’yı bulabilecek mi? Benim Tatlı Yalanım 16. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldı mı?

BENİM TATLI YALANIM 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. 16. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayra’nın mektup bırakıp, ortadan kaybolması Nejat ve Suna’yı şoke eder. Ancak asıl şoku, Kayra eve dönünce yaşayacaklardır çünkü Kayra’yı eve Aylin getirir. Nejat, yıllar sonra Aylin’le karşılaşmaktan çok rahatsız olur. Üstelik sinsice hayatlarına sızıp, çoktan Kayra’yla tanışmıştır bile…

BENİM TATLI YALANIM 15. SON BÖLÜM İZLE

Aylin ise Nejat’ın, Kayra’ya nasıl böylesine büyük bir yalan söylediğini sorgular. Suna, Aylin’in boşanma davasına gelmeme sebebini öğrenirken, Kayra, babasının ‘Suna’ isminde birine aşık olduğunu duyar ve Suna’nın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer.