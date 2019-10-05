Benim Tatlı Yalanım 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 16. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 16. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 16. son bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Ege Kökenli, Lavinya Ünlüer gibi isimlerin yer aldığı Benim Tatlı Yalanım 16. son bölümde; Nejat, yıllar sonra Aylin'le karşılaşıyor. Peki Benim Tatlı Yalanım 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Tatlı Yalanım son bölümde; Nejat, Suna’ya onu sevdiğini söylemiş, hayatını düzene koyarken yanında olmasını istemiştir. Suna, bu ani aşk ilanı karşısında şaşkına döner.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Nejat, Suna’ya onu sevdiğini söylemiş, hayatını düzene koyarken yanında olmasını istemiştir. Suna, bu ani aşk ilanı karşısında şaşkına döner. Suna da Nejat’a aşkını ilan etmek istemekte ancak Kayra’yı düşünmektedir. Önce Kayra’nın gerçeği öğrenmesi, Nejat ve Suna’yı ona yalan söyledikleri için affetmesi gerekmektedir.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

Bu sırada Kayra, Suna ismini duymuş, aklı karışmıştır. Kayra, uzun zamandır görmezden gelmeye çalıştığı işaretleri bir araya getirirken, Suna’nın kim olduğunu bilmek istemediğine karar verir. Bu sırada sürpriz bir isim Kayra’yı kaçmaya çalıştığı gerçekle yüzleştirecektir.