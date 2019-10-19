Benim Tatlı Yalanım 19. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Benim Tatlı Yalanım 18. son bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım 19. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Benim Tatlı Yalanım 18. son bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım son bölümde, Kayra, Suna'yı affetmiş, Nejat'ın Aylin'le olan boşanma davasına sadece günler kalmıştır. Peki Benim Tatlı Yalanım 18. son bölümün ardından Benim Tatlı Yalanım 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Tatlı Yalanım’ın yayınlanan 18. son bölümünün ardından, Benim Tatlı Yalanım 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merak ediliyor. Nejat, boşandıktan sonra Suna’ya sürpriz bir teklif yapmayı tasarlamaktadır. Nejat, hayatını yola koymaya çalışırken, ‘sahte anne’ olayının yankıları devam eder.

BENİM TATLI YALANIM 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 19. bölüm fragmanı henüz yayılanmadı. Dizinin fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN İZLE

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

Nejat ve Serkan, çıkan haberlere bir açıklama getirmek için basın toplantısı düzenleyeceklerdir. Bu toplantıya katılan davetsiz bir misafir, dikkatlerin Suna’nın üzerine çekilmesini sağlar.