Benim Tatlı Yalanım 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 19. bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 19. bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım'ın 19. son bölümünün yayınlanmasıyla Benim Tatlı Yalanım 20. son bölüm fragmanı merak konusu olmaya başlandı. Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul eder. İkisi de çok mutludur. Evlilik kararı aldıklarını tüm sevdiklerine duyurmak istemektedirler ancak önlerinde küçük bir engel vardır. İşte Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme linki...

Benim Tatlı Yalanım’ın 19. son bölümü yayınlandı. Şevket’i yumuşatma işi Pervin’e düşer ve Nejat, Suna’yı istemeye gelir. Nejat ve Suna sıkıntılı günlerin geride kaldığını düşünürken, Aylin’in Fransa’ya dönmediğini öğrenirler. Peki Benim Tatlı Yalanım 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM TATLI YALANIM 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN İZLE

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

HER ŞEY ORTAYA ÇIKMALI…

Aylin, Kayra’nın onun annesi olduğunu bilmesini istemektedir ve bunun için beklemeye hiç niyeti yoktur.