Benim Tatlı Yalanım 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 19. bölüm izle…
Benim Tatlı Yalanım’ın 19. son bölümü yayınlandı. Şevket’i yumuşatma işi Pervin’e düşer ve Nejat, Suna’yı istemeye gelir. Nejat ve Suna sıkıntılı günlerin geride kaldığını düşünürken, Aylin’in Fransa’ya dönmediğini öğrenirler. Peki Benim Tatlı Yalanım 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BENİM TATLI YALANIM 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Benim Tatlı Yalanım 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak.
BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN İZLE
BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE
HER ŞEY ORTAYA ÇIKMALI…
Aylin, Kayra’nın onun annesi olduğunu bilmesini istemektedir ve bunun için beklemeye hiç niyeti yoktur.