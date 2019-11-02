Benim Tatlı Yalanım 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 20. son bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 20. son bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım'ın 20. son bölümünde Aylin, Kayra'nın velayetini alabilmek için harekete geçmiştir ve şaşırtıcı gelişmeler yaşanır. Peki Benim Tatlı Yalanım 20. bölümün ardından Benim Tatlı Yalanım 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Tatlı Yalanım’da Aylin’i velayet davası açmaktan vazgeçirmek için Kayra ile görüşmesini sağlayacaklardır. Benim Tatlı Yalanım’ın son bölümünün yayınlanmasıyla 21. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM TATLI YALANIM 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşağıdaki linkten yayınlandığı andan itibaren Benim Tatlı Yalanım 21. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz. Haberin devamındaki linkten ise Benim Tatlı Yalanım son bölümünü izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN İZLE

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayra, Aylin’in annesi olduğu gerçeğiyle yüzleşmekte zorluk yaşamaktadır ve babasını üzmemek için bu durumu kendi kendine çözmeye çalışır. Aylin, Kayra’nın sakladığı sırrı öğrenince, hepsinin hayatını değiştirecek bir karar verir.