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Benim Tatlı Yalanım 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 21. bölüm izle…
Benim Tatlı Yalanım 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 21. bölüm izle…
Benim Tatlı Yalanım 21. son bölümü Star'da yayınlandı. Son bölümde; Nejat, Suna ve Kayra’yla beraber sürpriz bir tatile çıkıyor. Peki, Benim Tatlı Yalanım 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme linki...
Magazin 9 Kasım 2019 - 22:20

Benim Tatlı Yalanım’da 21. bölüm Star’da ekranlara geldi. Mahkeme Kayra'nın geçici velayetini Aylin'e vermiştir. Benim Tatlı Yalanım’ın son bölümünün yayınlanmasıyla 22. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.

BENİM TATLI YALANIM 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 22. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Velayet davası süresince Nejat, Kayra'yı sadece mahkemenin belirlediği tarihlerde görecektir. Kayra evinden ayrılacaktır.

Nejat, yıkılır. Kızından ayrılmak istememektedir. Bu sırada Nejat'ın aklına çılgınca bir fikir gelir. Nejat eve döndüğünde Suna endişeyle Nejat'ı beklemektedir.

Nejat, mahkemenin sorunsuz geçtiğini söyler. Suna'nın bavulunu hazırlamasını ister.