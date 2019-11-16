Benim Tatlı Yalanım 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 22. bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 22. bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım 22. son bölümü Star'da yayınlandı. Son bölümde; Suna yıllar sonra gerçekle yüzleşerek annesinin yaşadığını öğreniyor. Peki, Benim Tatlı Yalanım 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme linki...

Benim Tatlı Yalanım'da 22. bölüm Star'da ekranlara geldi. Suna, Aylin’in Kayra karşılığında evden ayrılma teklifini reddeder ancak Nejat’ın Kayra’ya olan özlemine içi acımaktadır. Benim Tatlı Yalanım'ın son bölümünün yayınlanmasıyla 23. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığını andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Suna, Aylin’in Kayra karşılığında evden ayrılma teklifini reddeder ancak Nejat’ın Kayra’ya olan özlemine içi acımaktadır. Girdiği iddia karşılığında Saniye’nin odasını kazanan Rafet, yeni odasına taşınırken kaçınılmaz gerçekle karşı karşıya gelir; Annesi hayatta ve yaşıyordur. Pervin ve Şevket çocuklarına her şeyi anlatmaya karar verirler. Annelerinin yaşadığını öğrenen Suna ve Saniye’nin dünyası alt üst olur. Öğrendiği bu gerçek Suna’yı, Nejat’la beraber sürpriz bir karar almaya iter.