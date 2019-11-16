Benim Tatlı Yalanım 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 22. bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım'da 22. bölüm Star'da ekranlara geldi. Suna, Aylin’in Kayra karşılığında evden ayrılma teklifini reddeder ancak Nejat’ın Kayra’ya olan özlemine içi acımaktadır. Benim Tatlı Yalanım'ın son bölümünün yayınlanmasıyla 23. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.
BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Benim Tatlı Yalanım 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığını andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE
BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Suna, Aylin’in Kayra karşılığında evden ayrılma teklifini reddeder ancak Nejat’ın Kayra’ya olan özlemine içi acımaktadır. Girdiği iddia karşılığında Saniye’nin odasını kazanan Rafet, yeni odasına taşınırken kaçınılmaz gerçekle karşı karşıya gelir; Annesi hayatta ve yaşıyordur. Pervin ve Şevket çocuklarına her şeyi anlatmaya karar verirler. Annelerinin yaşadığını öğrenen Suna ve Saniye’nin dünyası alt üst olur. Öğrendiği bu gerçek Suna’yı, Nejat’la beraber sürpriz bir karar almaya iter.