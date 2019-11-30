Benim Tatlı Yalanım 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 24. bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 24. bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım 24. son bölümü Star'da yayınlandı. Son bölümde; Suna ve Nejat’ın ayrılığının üzerinden 2 hafta geçmiştir. Her ikisi de yeni hayatlarına adapte olarak, birbirlerini unutmaya çalışmaktadırlar. Peki, Benim Tatlı Yalanım 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme linki...

Benim Tatlı Yalanım'da 24. bölüm Star'da ekranlara geldi. Son bölümde; Nejat'ın Suna'ya olan öfkesi geçmemiştir ancak o da Suna'nın neler yaptığını merak etmeden duramaz. Benim Tatlı Yalanım'ın son bölümünün yayınlanmasıyla 25. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.

BENİM TATLI YALANIM 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Star TV tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ayrılan Suna ve Nejat birbirini unutmak için çabalıyor, ancak unutmak hiç kolay değildir. Suna kimseye söylemese de sabahları Kayra'nın okuluna gitmekte, Kayra ve Nejat'ı uzaktan da olsa gözlemektedir.

Kayra'nın Aylin'le her geçen gün gelişen ilişkisine şahit olmaktadır. Tıpkı Suna gibi, kendini göstermeden Suna'yı uzaktan izler. Saniye, Hayri'nin sırrını öğrendiği için ona çok öfkelidir ve anlatacağı hiçbir şeyi dinlememektedir. Hayri'nin aklına Saniye'yi dağ evine götürmek gelir. Suna'dan yardım ister. Suna, Hayri'ye yardım eder ancak onu dağ evinde bir sürpriz beklemektedir.