Benim Tatlı Yalanım 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 25. bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım’da 25. bölüm Star’da ekranlara geldi. Son bölümde; Suna ve Nejat aşklarını herkesten uzakta ve gizli olarak yaşamaya başlamıştır. Benim Tatlı Yalanım’ın son bölümünün yayınlanmasıyla 26. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.
BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Benim Tatlı Yalanım 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
BENİM TATLI YALANIM 26. BÖLÜM FRAGMANI
BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE
BENİM TATLI YALANIM 25. BÖLÜM İZLE
Nejat ve Suna herkesten gizli bir ilişkiyi yaşamaya başlamışlardır. Dağ evinden dönüşte ufak bir kaza geçirirler. Suna'nın bir süre evde dinlenmesi gerekir. Ancak bu durum kurdukları oyun gereği, Aylin'le yakınlaşan Nejat'ı kıskanmasına ve ortalığı karıştırmasına engel olmaz. Nejat, Suna'nın kıskançlık krizleriyle eğlenirken, ona aslında çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.