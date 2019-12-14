Benim Tatlı Yalanım 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 26. son bölüm izleme linki…

Benim Tatlı Yalanım 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 26. son bölüm izleme linki…

Benim Tatlı Yalanım 26. bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Benim Tatlı Yalanım son bölümde; Suna ve Nejat muradına eriyor. Peki Benim Tatlı Yalanım 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizilerinden Benim Tatlı Yalanım 26. bölümüm bu akşam izleyici karşısına çıktı. Son bölümdeki duygu dolu dakikaların ardından Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar…

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

BENİM TATLI YALANIM 26. BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna ve Nejat sonunda muradlarına erer ve sürpriz bir şekilde evlenirler. Kandırıldığını anlayan Aylin’in öfkesi büyük olur.

Kayra’yı Nejat’ın evinden alır ve dava sonuçlanır, sonuçlanmaz Fransa’ya götürmek için hazırlıklara başlar. Bu sırada Nejat, Aylin’le ilgili ona velayet davasını kazandırabilecek olan sırrı öğrenmiştir. Nejat’ın yapması gereken tek şey iddiasını mahkemede ispatlayabilmesidir artık. Davaya sayılı günler kalmışken, Aylin, Nejat’ın planını öğrenir ve mahkemede sürpriz bir gelişme yaşanır.