Benim Tatlı Yalanım 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 27. son bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım'da son bölüm ekranlara geldi. Suna ve Nejat'ın evlilikleri hiç beklemedikleri bir yerden sınanmak üzeredir. Peki Benim Tatlı Yalanım'ın 28. bölüm fragmanı yaıynlandı mı? İşte diziyle ilgili merak edilenler...

Benim Tatlı Yalanım’da heyecan dolu 27. bölüm ekranlara geldi. Suna'nın evde yapmak istediği ‘küçük' değişikliklerle başlar her şey. Nejat'ın üzerine çalıştığı tasarımları ortadan kaybolunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Yayınlanan Benim Tatlı Yalanım 27. bölümün ardından Benim Tatlı Yalanım 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM TATLI YALANIM 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım’da yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkte olacak.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN İZLE

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nejat, Suna'yı suçlamamış olsa da Suna, alınganlık yapar. Alınganlık, kavgaya, kavga da suçlamaya dönüşür. Nejat ağzını bile açamadan Suna'nın gazabından nasibini almıştır ve son derece şaşkındır. Bu sırada Serkan, her yıl düzenlediği yıl sonu partisini yapabilmek için Nejat'ı sıkıştırmaktadır. Nejat, Suna'nın inadına Serkan'ın teklifini kabul eder. Erkek erkeğe dağ evine gideceklerdir. Suna da paralelinde kızları bir araya toplamıştır ve dağ evinde ‘ajanı' olduğu için içi çok rahattır. Fakat dağ evine gelen beklenmeyen misafirler, olayların seyrini değiştirmek üzeredir.