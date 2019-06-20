Benim Tatlı Yalanım 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 2. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 2. son bölüm Star TV ekranlarında yayınlandı. Her şey tatlı bir yalanla başlıyor… Suna, Nejat’ın teklifini kabul ediyor. Başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın yer aldığı Belim Tatlı Yalanım dizisi yaz sezonunda ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler: "Benim Tatlı Yalanım 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Benim Tatlı Yalanım 2. son bölüm izle...

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde; Suna, Nejat'ın; “Kayra'nın doğum günü için annesi (Aylin) olur musun?” teklifi karşısında şoke olur. Nejat'ın çaresizliğinin üzerine Kayra'nın heyecanı da binince, Suna, Nejat'ın teklifini kabul eder. Aylin'in geri döndüğü haberi doğum gününe bomba gibi düşer. Özellikle Hande, karşısında Aylin'i görmekten hiç hoşnut olmaz ve sorgulamaya başlar. Doğum günü bittiğinde, Kayra dünyanın en mutlu çocuğudur. Suna, oradan ayrılırken bir daha Nejat ve Kayra'yı görmeyeceğini düşünür. Ancak Kayra'nın yapacağı bir şey üçünün de kaderini sonsuza dek değiştirmek üzeredir.

BENİM TATLI YALANIM YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN

BENİM TATLI YALANIM 2. SON BÖLÜM İZLE

Nejat Yılmaz, kızı Kayra'yla birlikte mutlu bir hayat sürmektedir. Kayra'nın annesi Aylin, Kayra daha bebekken onları terk etmiş, Nejat da küçük kızı terk edilmenin acısını çekmesin diye, annesinin Afrika'da çok önemli görevleri olduğunu söylemiş ve senelerce kızına annesinin ağzından mektuplar yazmıştır. Kayra'nın 6. Yaş doğum günü yaklaşırken, Nejat, Kayra'nın annesi doğum gününde gelmesini beklediğini öğrenir. Nejat, Kayra'yı bu düşüncesinden uzaklaştırmaya çalışsa da küçük kız büyük bir hevesle annesinin geleceğine inanmaktadır. Çaresiz kalan Nejat, senelerdir konuşmadığı eski karısı Aylin'e ulaşmaya çalışır.

Suna Doğan, uzun zamandır gerçekleştirmeye çalıştığı hayaline ulaşmak üzeredir. Küçük bir çocukken kaybettiği annesinin muhallebici dükkanını yeniden açacak, annesinin hatırasını yaşatacaktır. Abisi Rafet'in aldığı borç yüzünden aile yadigari kahvehanelerine haciz gelmesiyle Suna'nın bütün hayalleri bir avuç toza dönüşür. Suna ve ailesi, ailenin ekmek teknesini kaybetmemek için birkaç gün içinde 200 bin TL bulmak zorundadır. Tüm aile kara kara bir çıkış yolu ararken, reklam filmi için mekan bakmakta olan Nejat'ın yolu kahvehaneye düşer. Suna, Nejat'ın kahvehaneyi almak isteyen aç gözlü bir iş adamı olduğunu zannedince Nejat'ı kovmaktan beter eder. Suna daha sonra Nejat'ın kim olduğunu öğrenir ve yaptıkları yüzünden pişman olur. Eğer Nejat kahvehaneyi reklam filmi için kiralarsa paranın en azından bir kısmını elde edeceğini düşünür. Ablası Saniye ve en yakın arkadaşı Burcu'nun gazıyla Nejat'tan özür dilemek üzere yola çıkar.

Bu sırada Nejat, eski karısı Aylin'in gelmeyeceğinden emin olmuş, kızı Kayra'ya gerçeği söylemek üzere hazırlık yapmaktadır. Kayra'nın yıkılacağını düşünen Nejat perişan bir haldeyken Suna elinde özür dileme pastasıyla, kapısında belirir. Suna, kendini zorla içeri davet ettirir ve beraberinde gelişen olaylar Suna ve Nejat'ın kontrolünden çıkar. Sabah olduğunda Suna ve Nejat'ı yeni bir sürpriz beklemektedir. Kayra, doğum günü sabahında evinde gördüğü Suna'yı annesi Aylin zanneder. Bu yanlış anlaşılma Suna ve Nejat'ı hiç ummadıkları bir evcilik oyununun içine düşürür.