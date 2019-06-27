Benim Tatlı Yalanım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 3. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 3. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisinin 3. son bölümü Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Aslı Bekiroğlu, Furkan Palalı, Lavinya Ünlüer ve Ahmet Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin son bölümünde Suna’nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca; Nejat, Suna’yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna’yı kovar. Peki Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım 3. son bölüm izleme linki....

Benim Tatlı Yalanım 3. son bölümde; Suna, vicdan azabından perişan haldedir ve geri dönmek istemektedir. Suna, Nejat'tan aldığı parayı bahane ederek, kendini Nejat'a affettirmeye çalışır. Nejat, Suna'nın tam bir fırsatçı olduğunu düşünürken, öğreneceği gerçek ikisinin ilişkisini başka bir boyuta taşır. Bu sırada Şevket, Suna'nın söylediği yalanların peşine düşmüştür.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN

BENİM TATLI YALANIM 3.SON BÖLÜM İZLE

Suna, Nejat'ın; “Kayra'nın doğum günü için annesi (Aylin) olur musun?” teklifi karşısında şoke olur. Nejat'ın çaresizliğinin üzerine Kayra'nın heyecanı da binince, Suna, Nejat'ın teklifini kabul eder. Aylin'in geri döndüğü haberi doğum gününe bomba gibi düşer. Özellikle Hande, karşısında Aylin'i görmekten hiç hoşnut olmaz ve sorgulamaya başlar. Doğum günü bittiğinde, Kayra dünyanın en mutlu çocuğudur. Suna, oradan ayrılırken bir daha Nejat ve Kayra'yı görmeyeceğini düşünür. Ancak Kayra'nın yapacağı bir şey üçünün de kaderini sonsuza dek değiştirmek üzeredir.