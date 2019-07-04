Benim Tatlı Yalanım 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 4. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 4. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisi 4. son bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın yer aldığı dizinin son bölümünde; Suna, Nejat’a kendini affettirmeye çalışıyor. Diziseverler Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Benim Tatlı Yalanım dizisiyle ilgili merak edilen detaylar...

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde; Suna'nın bir anlık dikkatsizliği yüzünden Kayra rahatsızlanınca Nejat, Suna'yı hayatlarına sokmakla büyük bir hata yaptığını anlar ve Suna'yı kovar. Suna, vicdan azabından perişan haldedir ve geri dönmek istemektedir. Suna, Nejat'tan aldığı parayı bahane ederek, kendini Nejat'a affettirmeye çalışır.

BENİM TATLI YALANIM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN

Nejat, Suna'nın tam bir fırsatçı olduğunu düşünürken, öğreneceği gerçek ikisinin ilişkisini başka bir boyuta taşır. Bu sırada Şevket, Suna'nın söylediği yalanların peşine düşmüştür.

BENİM TATLI YALANIM 4. SON BÖLÜM İZLE

Nejat, Şevket Baba’yı Suna’nın çalışmasına izin vermesi için ikna edecek mi? Hande ise Aylin’nin foyasını çıkarma peşindedir.

Şevket, Suna’yı Nejat’ın evinde bulduğunda, Nejat’ın yalanı her ikisini de kurtarır ; Suna, Kayra’nın bakıcısıdır. Şevket, Suna ona yalan söylediği için sinirlenmiştir ve Suna’nın bakıcılık yapmasını asla istememektedir.

Suna, Kayra için hayatında ilk defa babasına karşı gelir ve Nejat’ın evine geri döner. Bu sırada düşmanını daha yakından tanımak isteyen Hande, Suna’yı yemeğe çıkarır ve Suna’nın söylediği bir şey onu şüphelendirmeye başlar.