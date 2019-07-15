Benim Tatlı Yalanım 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Tatlı Yalanım 5. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında hep beraber tatlile giden Nejat, Suna ve Kayra tatilin tadını çıkarıyor. Nejat ve Suna ise artık daha yakındırlar. Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde; Nejat ve Suna’nın mutlu evlilik oyununda yeni kriz çıkıyor. Şevket'in onay vermesinden sonra, Suna ve Nejat'ın ilişkisi artık bir dengeye oturmuştur. Her şey yolunda giderken Nejat, Yılın Genç İş İnsanı ödülüne aday gösterilir. Nejat için bu ödülü almak çok önemlidir. İşte Benim Tatlı Yalanım 5. son bölüm izleme linki...

Benim Tatlı Yalanım dizisi 6. yeni bölüm fragmanı Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın yer aldığı dizi yaz mevsiminin favori dizilerinden biri haline geldi. İşte Benim Tatlı Yalanım 5. son bölüm izleme linki…

BENİM TATLI YALANIM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM 5.SON BÖLÜM İZLE

Suna, Nejat’ın eşi Aylin olarak ona bu ödülü kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu sırada Hande, Nejat ve Suna’nın oynadığı bu mutlu evlilik oyununun hiç de göründüğü gibi olmadığını fark eder.

Şevket, Suna’yı Nejat’ın evinde bulduğunda, Nejat’ın yalanı her ikisini de kurtarır ; Suna, Kayra’nın bakıcısıdır. Şevket, Suna ona yalan söylediği için sinirlenmiştir ve Suna’nın bakıcılık yapmasını asla istememektedir. Suna, Kayra için hayatında ilk defa babasına karşı gelir ve Nejat’ın evine geri döner. Bu sırada düşmanını daha yakından tanımak isteyen Hande, Suna’yı yemeğe çıkarır ve Suna’nın söylediği bir şey onu şüphelendirmeye başlar