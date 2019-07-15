Benim Tatlı Yalanım 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Tatlı Yalanım 5. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisi 6. yeni bölüm fragmanı Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın yer aldığı dizi yaz mevsiminin favori dizilerinden biri haline geldi. İşte Benim Tatlı Yalanım 5. son bölüm izleme linki…
BENİM TATLI YALANIM 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
BENİM TATLI YALANIM 5.SON BÖLÜM İZLE
Suna, Nejat’ın eşi Aylin olarak ona bu ödülü kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu sırada Hande, Nejat ve Suna’nın oynadığı bu mutlu evlilik oyununun hiç de göründüğü gibi olmadığını fark eder.
Şevket, Suna’yı Nejat’ın evinde bulduğunda, Nejat’ın yalanı her ikisini de kurtarır ; Suna, Kayra’nın bakıcısıdır. Şevket, Suna ona yalan söylediği için sinirlenmiştir ve Suna’nın bakıcılık yapmasını asla istememektedir. Suna, Kayra için hayatında ilk defa babasına karşı gelir ve Nejat’ın evine geri döner. Bu sırada düşmanını daha yakından tanımak isteyen Hande, Suna’yı yemeğe çıkarır ve Suna’nın söylediği bir şey onu şüphelendirmeye başlar