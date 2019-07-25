Benim Tatlı Yalanım 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 7. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 7. son bölüm izle

Başrollerinde Aslı Bekiroğlu, Furkan Palalı, Lavinya Ünlüer ve Ahmet Saraçoğlu'nun yer aldığı Benim Tatlı Yalanım dizisi 7. son bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde diziseverlerin de beklediği şey oluyor: Suna, Nejat’a aşık oluyor. Diziseveler Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı geldi mi sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme linki...

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde; Suna, Nejat’a, “Aç kapıyı, gir içeri” şarkısını söyledikten sonra Nejat’ın yanından kaçar. Yoksa Nejat’a aşık mı olmuştur? Bu Suna için tam bir felakettir! Suna, bu evcilik oyununun kafasını karıştırdığını düşünür. Belki de sadece oyuna fazla kaptırmıştır kendisini. Suna, kendi duygularını anlamaya çalışırken, Nejat’a karşı tavırlarında saçmalar.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

Nejat ise Suna’nın aklına takılan ciddi bir sorunu olduğunu düşünür ve ne olduğunu anlamak için harekete geçer. Kayra, ailesiyle birlikte dilek feneri uçurmak ister. Hepsi dileklerini kağıtlara yazıp, gökyüzüne bırakırlar.

Kayra'nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar verir. Kayra, anne ve babasıyla ilk tatilline çıkacaktır. Çok heyecanlı başlayan tatilleri Nejat'ın peşini bırakmayan iş telefonları yüzünden sık sık bölününce, Suna olaya el koyar. Tatilde oldukları süre boyunca her ikisi de telefonlarını kapatır ve İstanbul'da olanlardan uzaklaşırlar. Bu sırada Nejat'ın yılın iş insanı olarak kapağında olacağı dergi basılmak üzeredir ve kapakta Suna da vardır.