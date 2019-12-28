Benim Tatlı Yalanım neden final yapıyor? Benim Tatlı Yalanım final bölümü izle

Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlanan son bölümü ile final yapıyor. Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın paylaştığı dizinin son bölümünde; Suna ve Nejat’tan bebek müjdesi geliyor. Diziseverler merak ediyor: Benim Tatlı Yalanım neden final yapıyor? İşte Benim Tatlı Yalanım izleme linki...

Benim Tatlı Yalanım yayın hayatına yaz dizisi olarak başlamasına rağmen izleyiciler tarafından çok sevilmesi sayesinde kış aylarında da devam etme şansı yakaladı. Ancak yeni sezonda birçok dizinin başlaması ve eski dizilerin kaldığı yerden devam etmesi ile reytinglerde kan kaybetmeye başlayan Benim Tatlı Yalanım ekranlara final bölümü ile veda ediyor.

BENİM TATLI YALANIM FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

BENİM TATLI YALANIM FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Yeni yıl yaklaşıyorken Suna ve Nejat en güzel yılbaşı hediyelerini almıştır bile; Suna hamiledir. Nejat bebek müjdesiyle çok mutludur ve bu haberi herkese söylemek için sabırsızlanmaktadır. Suna, öncelikle Kayra'yı kardeşi olacağına hazırlamaları gerektiğini düşündüğünden acele etmemeleri gerektiğini söyler. Suna'nın hamile olduğunu bir süre için kendilerine saklayacaklardır. Bu sırada Suna, ailecek kutlayacakları ilk yılbaşlarında her şeyin mükemmel gitmesini ister. Herkesin bir görevi vardır. Ancak hormonların ele geçirdiği Suna'yla başa çıkmak kimse için kolay olmayacaktır.