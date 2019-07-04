Benim Tatlı Yalanım oyuncuları kimler? Benim Tatlı Yalanım konusu ne?

Benim Tatlı Yalanım her perşembe olduğu gibi romantik ve neşe dolu konusuyla seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer'in yer aldığı eğlenceli dizide Nejat ve Suna’nın beyaz bir yalanla başlayıp, tutku dolu bir aşka dönüşecek hikayesi anlatılıyor. Peki, Benim Tatlı Yalanım konusu ne? Oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural'ın üstlendiği, Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı “Benim Tatlı Yalanım” dizisi seyirciler tarafından merak ediliyor.

BENİM TATLI YALANIM DİZİSİNİN KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.

BENİM TATLI YALANIM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU