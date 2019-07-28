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Benimle Söyle finalisti Uğur Öz kimdir?
Benimle Söyle finalisti Uğur Öz kimdir?
Benimle Söyle programının sezon finali bu akşam saat 20.00'da ekrana geliyor. Finale kalmayı başaran isimlerden biri de Uğur Öz. Peki Uğur Öz kimdir, kaç yaşındadır? İşte Uğur Öz hakkında merak edilenler...
Magazin 28 Temmuz 2019 - 19:03

Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle yarışmasında dikkatleri üzerine çeken yarışmacılardan biri de Uğur… Yarışmada ünlü şair, Abdülhakhamit Tarhan’a ait Makber isimli ağıdı seslendirerek jürinin ve seyircinin beğenisini kazanan Uğur Öz hakkında merak edilenler…

UĞUR ÖZ KİMDİR?

Uğur Öz 25 yaşında, aslen Diyarbakırlıdır. Şanlıurfa Siverek'teki Beğdeş Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapmaktadır.

Uğur Öz Benimle Söyle'nin 4. Bölümünde “Büklüm Büklüm” performansı ile jüri karşısına çıktı. 4. Bölümde Uğur Öz 90 jüri üyesini ayağa kaldırmıştı.