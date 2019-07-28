Benimle Söyle Serra Hepgül kimdir?

Serra Hepgül, 8 yaşında tiyatroya başlayarak sahne sanatlarına giriş yapmıştır. Serra, çocuk oyunlarında ve müzikallerde birçok rol almıştır. 14 yaşında gitar çalarak müzik hayatına başlamıştır. Morpheus, Tek Ateş, Yüksek Gerilim, Erabus, Fizz, Bitte Schön Helga, Tarot, Listana gibi çok sayıda grupta bir çok mekanda sahneye çıkmıştır. Vokal solfej ve keman dersleri de alan Serra, 2011 yılında MSG Üniversitesi Batı Korosu’na seçildi. Red Sonja’nın şarkıcı olarak müzik hayatına devam etmektedir.

Serra Hepgül katıldığı Benimle Söyle yarışmasında kendini şu ifadelerle tanıtmıştır:

“28 yaşındayım. Yabancı bir şirkette Pazarlama Müdürü olarak çalışıyorum. Müziğin insanları kendini iyi ifade etme biçimi olduğunu düşünüyorum. Ben de bu sebeple müziğe başladım. 11 yıldır aynı ekiple çalışıyorum. Sahnedeyken herşeyi unutuyorum. Dünyada en mutlu olduğum yer sahne.”