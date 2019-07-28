Benimle Söyle sezon finali yapıyor! Finale kimler kaldı?
Benimle Söyle programında finale kimler kalacak merak ediliyor. Birbirinden başarılı yarışmacılar 100 jürinin kendisiyle birlikte şarkısını söylemesi için mücadele ediyor. Birinci olan isim araba ödülünü kazanacak. Yarı finalde; Berke Bahçeci, Dila Kışla, Eftelya Fettahoğlu, Uğur Öz, Serra Hepgül ve Umut Utku yarıştı. Berke Bahçeci, Umut Utku ve Serra Hepgül elendi.
BENİMLE SÖYLE FİNALE KİMLER KALDI?
Finale kalan isimler: Dila Kışla, Eftelya Fettahoğlu ve Uğur Öz kaldı.
Yarı finalde, Uğur, 86; Dila 85, Eftelya 84 puan almıştı.