Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Benimle Söyle sezon finali yapıyor! Finale kimler kaldı?
Benimle Söyle sezon finali yapıyor! Finale kimler kaldı?
Enis Arıkan'ın sunuculuğunu yaptığı Benimle Söyle programı bu akşam sezon finali ile yayınlanıyor. Berke Bahçeci, Serra Hepgül ve Umut Utku yarışmaya veda etti.
Sozcu.com.tr
Magazin 28 Temmuz 2019 - 22:27

Benimle Söyle programında finale kimler kalacak merak ediliyor. Birbirinden başarılı yarışmacılar 100 jürinin kendisiyle birlikte şarkısını söylemesi için mücadele ediyor. Birinci olan isim araba ödülünü kazanacak. Yarı finalde; Berke Bahçeci, Dila Kışla, Eftelya Fettahoğlu, Uğur Öz, Serra Hepgül ve Umut Utku yarıştı. Berke Bahçeci, Umut Utku ve Serra Hepgül elendi.

BENİMLE SÖYLE FİNALE KİMLER KALDI?

Finale kalan isimler: Dila Kışla, Eftelya Fettahoğlu ve Uğur Öz kaldı.

Yarı finalde, Uğur, 86; Dila 85, Eftelya 84 puan almıştı.

İLGİLİ HABERDila Kışla kimdir, kaç yaşındadır?
İLGİLİ HABEREftelya Fettahoğlu kimdir, kaç yaşındadır?
İLGİLİ HABERUğur Öz kimdir?
Son güncelleme: 23:20 - 28.07.2019
Etiketler