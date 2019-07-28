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Benimle Söyle Umut Utku kimdir, kaç yaşındadır?
Benimle Söyle Umut Utku kimdir, kaç yaşındadır?
Benimle Söyle yarışmasında finale kalmayı başaran isimlerinden biri de Umut Utku. Umut Utku Mor ve Ötesi’ne ait Bir Derdim Var şarkısını söyleyerek 95 jüri üyesini ayağa kaldırmış ve finale kalmayı başarmıştı. Peki Benimle Söyle Umut Utku kimdir, kaç yaşındadır? İşte genç yarışmacı hakkında merak edilenler...
Magazin 28 Temmuz 2019 - 19:14

Umut Utku, 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Şan bölümünü kazanmıştır. Benimle Söyle yarışmasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.

UMUT UTKU KİMDİR?

Yarışmaya Cem Karaca şarkısıyla katılan Benimle Söyle yarışmacısı Umut Utku 25 yaşında. Yarışmaya İzmir'den katılan Umut Utku konservatuar öğrencisi.

Sahneye çıkmadan önce kendinden bahseden Umut Utku, “Şarkı söylerken hissettiğim adrenalin duygusunu başka hiçbir şey yaparken hissedemiyorum. Beni müziğe bağlayan şey bu.” dedi.

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