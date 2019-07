Benimle Söyle yarışmasından takipçilerine kötü haber!

Enis Arıkan'ın ve Birce Akalay'ın sunuculuğunu üstlendiği Benimle Söyle yarışması final kararı aldı. İngiltere de izlenme rekorları kıran All Together Now formatından uyarlama olan Benimle Söyle yarışması 3 Ağustos Cumartesi televizyon ekranlarına veda edecek.

BENİMLE SÖYLE YARIŞMASI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Benimle Söyle yarışması 3 Ağustos Cumartesi günü final yaparak televizyon ekranlarına veda edecek.

Bu yılın Mayıs ayında büyük heyecan ve umutlarla Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Benimle Söyle, malesef beklenilen performansı sergileyemedi. MedYapım imzasıyla ekranlara gelen programın tutulacağı beklenirken işler tersine döndü. Mayıs ayından bu yana yayınlanan bölümleri reytingler de başarılı bir sıraya yerleşemedi. 100 jüriden oluşan ses yarışması Benimle Söyle, izleyicisinin pek beğenisini kazanamadı. Sunuculuğunu sempatik oyuncu Enis Arıkan ve güzel oyuncu Birce Akalay’ın yaptığı programda Ayta Sözeri, Gülçin Ergül, Ferman Akgül, Metin Arolat, Nuri Harun Ateş, Çağatay Akman, Melihat Gülses, Orçun Sünear, Gür Akad, Ahmet Güvenç gibi birbirinden başarılı isimlerden oluşan 100 kişilik jüri kadrosu bulunuyordu.