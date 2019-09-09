Bennu Yıldırımlar Kadın dizisinden ayrılıyor mu? Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kadın dizisinde yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından sıklıkla sorulurken, Kadın dizisinin yeni sezonu beklenirken dikkat çeken bir transfer gerçekleşti ve Hümeyra, Kadın dizisinin kadrosuna katıldı.

BENNU YILDIRIMLAR YERİNE HÜMEYRA MI GELİYOR?

Kadın dizisinde sezon finalinde yaşanan kazada birinin öleceği haberi sonrasında Kadın izleyicileri biraz korktu. Çünkü tahminlerden biri de dizide Hatice'ye hayat veren Bennu Yıldırımlar'ın senaryo gereği ölerek diziden ayrılacağıydı. Şimdi de Hümeyra'nın Kadın dizisine dahil olması, Bennu Yıldırımlar gidecek yerine Hümeyra'mı gelecek? sorusunu akıllara getirdi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'YLE YILLAR SONRA AYNI DİZİDE

Daha önce Melekler Korusun'da birlikte rol alan Hümeyra ve Özge Özpirinçci yıllar sonra aynı dizide rol alacak. Hümeyra'nın Kadın dizisinde yer alacağının duyurulmasının ardından dizinin başrol oyuncularından Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı. Twitter'da Özpirinçci şu sözlere yer verdi: “Rüya gibi bir şey bu… Seninle bir kez daha aynı seti paylaşmak paha biçilemez! ”

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisi bu sezona 2 Ekim Salı günü başladı. Diğer dizilerden 2 hafta daha geç yayına başlayan dizinin bu senede benzer tarihlerde yayında olması bekleniyor. Ayrıca Kadın dizisi önümüzdeki sezon da salı günleri yayınlanmaya devam edecek.

KADIN 64. BÖLÜM ÖZETİ: SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Şirin’in Emre’nin yanında Arda’dan söz etmesi ile Emre gerçekleri öğreniyor. Emre hiç vakit kaybetmiyor ve Arda’yı anensine getiriyor. Ceyda, Arda’yı kapıda Emre ile görünce sevgi ile oğluna sarılıyor. Arda ve Emre’yi birlikte görmek de Ceyda’yı ayrıca mutlu ediyor.

BAHAR: SENDEN NEFRET EDİYORUM

Bahar, fotoğraf olayını öğrendikten sonra Sarp ile konuşmak istiyor. Arif ve Kısmet’in meraklı bakışları arasında Sarp’a fotoğraflar hakkında konuşmak istediğini söylüyor. Sarp anlamamazlıktan gelirken, Bahar Şirin ile sevişme fotoğrafların’ diyerek Sarp’ı köşeye sıkıştırıyor. Bahar öfke ile dolu ve sözlerini bir bir sıralıyor. Bahar başına bir felaket geldiğini söyleyerek Sarp ile tanışmasının, evlenmesinin ve ondan çocuk yapmasınınbir hata olduğunu söylüyor. Sarp, Bahar’ın onun nasıl bir adam olduğunu hatırlamasını istiyor. Hatta Bahar ona inanmadığı için sitem ediyor. Sarp, Bahar’ın Arif yüzünden ona inanmadığını söyleyince Bahar da ipleri koparıyor. Enver o sırada Bahar ile Sarp’ın yanına gelirken Bahar bu sözü duyuyor ve Sarp’a vurarak ondan nefret ettiğini haykırıyor.

ŞİRİN DUR DURAK BİLMİYOR

Şirin bir kez daha Sarp ile Bahar’ın arasını açmayı başarıyor. Hatta onları kanlı bıçaklı hale getiriyor. Ancak bu sefer Şirin’in yanına bu yaptığı kar kalmıyor. Ender, Şirin’e rest çekiyor. Tabi Şirin yine rahat durmuyor. Herkeste şok yaratacak bir hamle yapıyor.