Bennu Yıldırımlar kimdir? Bennu Yıldırımlar kaç yaşındadır?

Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konsevatuarı Tiyatro bölümünden mezundur. Bennu Yıldırımlar ilk olarak, 1997 yılında yayınlanan Süper Baba dizisinin asi kızı olarak tanındı. Şimdi gelin Bennu Yıldırımlar'ı daha yakından tanıyalım... Bennu Yıldırımlar kimdir, nerelidir?

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Özellikle Süper Baba, Yaprak Dökümü ve 2011-2014 yılları arası rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin karakterleriyle tanınan, şimdilerde ise Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın’da Hatice Sarıkadı karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar kimdir? Bennu Yıldırımlar nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesini 1986 yılında bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. İki sene de Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okudu. Üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu'na başladı. Londra Westminster Adult Education Institute’te drama üzerine kurs gördü. Yıldırımlar, 1993-1997 yılları arasında Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural gibi oyuncular ile birlikte rol aldığı ve o zamanlar küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan Süper Baba dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı. 2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve Reşat Nuri Güntekin’in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerde başrollerde ekrana geldi.

1988 yılından beri aktif olarak İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz sezon William Shakespeare’in Serdar Biliş yönetmenliğindeki “12. Gece” adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır. İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evli olan Bennu Yıldırımlar'ın Ada isminde kızları bulunuyor. Kadın dizisinde, mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar'ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice karakterini canlandırmaya devam etmektedir. 1.69 metre boyunda ve 61 kilo olan Bennu Yıldırımlar Yay burcudur.

Bennu Yıldırımlar’ın rol aldığı diziler:

Kadın (Hatice) – 2017-2018

Altınsoylar (Saadet) – 2016

Gönül İşleri (Servet) – 2014

Umutsuz Ev Kadınları (Nermin) – 2011-2014

Yaprak Dökümü (Fikret) – 2006-2010

Anında Görüntü Show – 2008

Kabuslar Evi – 2006

Maki (Iraz) – 2005

Aynalar (Gül) – 2004

Şapkadan Babam Çıktı (Emel) – 2002

Bir Tatlı Huzur – 2002

Tek Celse – 2002

Üzgünüm Leyla – 2001

Utanmaz Adam – 1998

Kördüğüm – 1998

Süper Baba (Elif) – 1997

Sharpe'nin İntikamı – 1996

Kopgel Taksi – 1995

Muhteşem Zango – 1994

Rifle King Kong Show – 1993

Gülen Ayva Ağlayan Nar – 1990

Gençler – 1990

Perili Köşk – 1988

Bennu Yıldırımlar’ın rol aldığı filmler:

Ahlat Ağacı (Asuman) – 2018

Ağustos Böcekleri ve Karıncalar (Selma) – 2016

Anı Yaşamak (kısa film) – 2010

Kars Öyküleri – 2010

Gökten Üç Elma Düştü – 2008

Hiç Yoktan Aşk – 2000

Ölümün El Yazısı – 1999

Eski Fotoğraflar – 1998

Kaç Para Kaç – 1998

Ağrı’ya Dönüş – 1994

Gece Melek ve Bizim Çocuklar – 1994

Adada Son Gece – 1992

Hacı Yusuf Efendi – 1987

Tiyatro oyunları:

2015 – 12. Gece – İstanbul Şehir Tiyatroları

2012 – Dar Ayakkabıyla Yaşamak – İstanbul Şehir Tiyatroları

2011 – Buluşma Yeri – İstanbul Şehir Tiyatroları

2009 – İntiharın Genel Provası – İstanbul Şehir Tiyatroları

2007 – Üç Kızkardeş – İstanbul Şehir Tiyatroları

2006 – Saygılı Yosma – İstanbul Şehir Tiyatroları

2002-2007 – Yaprak Dökümü – İstanbul Şehir Tiyatroları

2002-2003 – III. Richard – İstanbul Şehir Tiyatroları

2002- Ateş Yüzlü – İstanbul Şehir Tiyatroları

2002- Kadınlar, Savaş, Komedi – İstanbul Şehir Tiyatroları

2001-2002 – Herkes Aynı Bahçede – İstanbul Şehir Tiyatroları

1998-1999 – Huzur – İstanbul Şehir Tiyatroları

1995 – Bir Atın Öyküsü – İstanbul Şehir Tiyatroları

1994 – Askerliğim – İstanbul Şehir Tiyatroları

1990 – Üç Kızkardeş – İstanbul Şehir Tiyatroları

Ödülleri:

1994 – Ankara Film Festivali – Ağrı’ya Dönüş, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü

1996 – Bedia Muvahhit Ödülü – Bir Atın Öyküsü

1998 – İsmet Küntay Ödülü – Huzur

2000 – Sadri Alışık Ödülleri – Kaç Para Kaç

2006 – Lions Tiyatro Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Saygılı Yosma

2008 – 35. Altın Kelebek 2008 TV Yıldızları Yarışması Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu