Bennu Yıldırımlar ve Yaprak Dökümü dizisinin çocuk oyuncusu buluştu

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından yıllar önce aynı dizide birlikte rol aldığı Şebnem Ceceli ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Henüz bir çocukken birlikte aldığı Şebnem ile yan yana gelen Bennu Yıldırımlar, yaşadığı gururu da takipçileriyle paylaştı.

Türk dizi tarihine damga vuran işlerden Yaprak Dökümü dizisinin başarılı isimlerinden Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle olan etkileşimini başarıyla sürdürüyor. Dizinin ekranlarda halen yayınlanması yüzünden zaman zaman o yıllara dair göndermeler de yapan Yıldırımlar, bu defa çok daha farklı ve heyecanlı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Yaprak Dökümü dizisinde en küçük kızkardeşi Ayşe rolüne hayat veren Şebnem Ceceli ile yıllar sonra bir araya gelen Bennu Yıldırımlar, üniversite sınavında Hukuk Fakültesini kazanan Ceceli ile çekilmiş olan fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yıldırımlar bu kareye: “Uzun bir aradan sonra , Yaprak Dökümü ‘nde en küçük kızkardeşimiz Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli‘yle buluştuk. O artık Hukuk Fakültesi öğrencisi. Gurur duydum. Yolu açık olsun” notunu düştü.

Başarılı oyuncunun takipçileri geçen yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen oyuncuya övgüler yağdırırken geçen yıllara rağmen dizinin popülaritesinin halen sürdüğünü de ispatlamış oldu.