Bennu Yıldırımlar’dan ‘Yaprak Dökümü’ paylaşımı

Türk televizyonlarına damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde oynayan ve başarılı oyunculuğuyla da beğeni kazanan Bennu Yıldırımlar bu defa bir TBT ile dizinin sevenlerinin karşısına çıktı.

Her ne kadar Yaprak Dökümü biteli on yıl olmuş olsa da dizinin sevenleri sosyal medyada halen onunla ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Bunun farkında olan Bennu Yıldırımlar da karantina sonrası gerçekleşen bir buluşmayı sosyal medya hesabından TBT olarak paylaştı ve “Geçen hafta buluştuk biz” notunu düştü.

Yıldırımlar, Halil Ergün ve Güler Ökten ile paylaştığı fotoğrafa çok sayıda yorum ve beğeni aldı.