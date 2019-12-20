Bensu Soral ‘Bebek’ sorularına cevap verdi

Güzel oyuncu Bensu Soral erkek kardeşi Bedirhan Soral ile birlikte Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen güzel oyuncu, Hakan Baş ile olan evliliklerinin çok güzel ilerlediğini söyledi...

Ünlü oyuncu Bensu Soral ve erkek kardeşi Bedirhan, dün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Ayak üstü basın mensuplarıyla sohbet eden Soral yeni filmi ‘Mest-i Aşk’ hakkında konuştu…. Çekimlerinin sona yaklaşıldığı Mevlânâ'nın hayatını konu alan, Türkiye-İran ortak yapımı “Mest-i Aşk” filmi için “Film çekimlerimiz bitmek üzere heyecanlıyız harika bir hikaye, güzel bir karakteri canlandırıyorum. Daha çok Mevlana ve Şems anlatılıyor” dedi.

Soral, Hakan Baş ile olan evliliklerinin de çok güzel ilerlediğini söyledi. Basın mensupları oyuncuya ‘Yeni yılda bebek beklentiniz olur mu?’ diye sordu, Soral “İnşallah ilerleyen zamanlarda istiyoruz” dedi…