Bensu Soral hayalini açıkladı

Ablası Hande Soral sayesinde ekranlara adım atan Bensu Soral, MAG dergisine konuştu. Oyunculuğa sürpriz bir şekilde başladığını ifade eden Soral, şöyle dedi:

“Oyunculuk yapmak hiçbir zaman aklımda yoktu, fakat ablamın oyuncu, yapımcı ve yönetmen çevresi bu mesleği denemem gerektiği görüşündeydi. Yıllarca bu sektöre girmeyi reddettim çünkü çalışma şartlarının ne kadar zor olduğunu görüyordum. Ama bir gün TRT'de başlayacak bir dizi için teklif geldiğinde, bu kez denemeye karar verdim ve o kadar sevdim ki bir daha bırakmak istemedim.”

HAYALİNİ AÇIKLADI

Soral, oyunculuğun yanı sıra çizim de yaptığını belirterek, “Kendi tasarımlarımı, tasarımcı arkadaşlarıma hediye etmişliğim çok var; fakat ileride kendime ait resim ve heykel sergisi açmak en büyük hayallerimden biri” dedi.