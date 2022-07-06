Bensu Soral: Herkes birbiriyle yarış halinde

Bensu Soral, InStyle dergisinin yeni sayısında sosyal medyadaki güzellik algısı hakkında şunları söyledi: "Herkes birbiriyle yarış halinde. Paylaşımların çoğu gerçeklikten çok uzak. Kısacası hastalıklı bir boyuta geldi. Bu güzellik algısını değiştirebiliriz."

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Bensu Soral, InStyle Türkiye’nin yeni sayısının kapağında yer aldı. Oyuncu, “Sosyal medyanın genç kadınlara dayattığı beden ve güzellik algısı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sosyal medyanın geldiği noktada bu durum artık had safhada yaşanıyor. Ve bunun bir yerde bitmesini çok istiyorum. Herkes birbiriyle yarış halinde ve kendisinde eksiklik hisseden insanlara bu durumun zarar verdiği ortada. Aslında en acı olan da şu ki; sosyal medyada yapılan paylaşımların çoğu gerçeklikten çok uzak. Kısacası hastalıklı bir boyuta geldi. Fakat son zamanlarda bu algının yıkılması için sarf edilen çabalar da gözden kaçmamalı. Umarım hep birlikte bu güzellik algısını değiştirebiliriz.”

“DAHA ÖNCE YAŞAMADIĞIM MUHTEŞEM BİR HİS”

Ablası Hande Soral’ın oğlu Ali’yi kucağına almasıyla teyze olan oyuncu, hislerini şu sözlerle anlattı:

“Ali dünyaya geldikten birkaç gün sonra, ‘Ne hissediyorsun?’ diye ablama sormuştum. ‘Hastaneden çocuk kaçırmışız gibi hissediyorum’ dedi gülerek. Gerçekten en başındaki his o. Birden küçücük biri dahil oluyor ailenize ve tüm sorumluluğu size ait. Zaman geçtikçe, onu izledikçe büyülenmemek mümkün değil. Şimdi aklımız hep onda ve ayrı kaldığımızda en çok onu özlüyoruz. Daha önce yaşamadığım muhteşem bir his! Teyzelik bir harika.”

Bensu Soral, en güçlü yanını da şu sözlerle açıkladı: “Ne yaşarsam yaşayayım pozitif kalabilmem. Bu özelliğim hayatımı kolaylaştırıyor. Geliştirmek istediğim yönümse her işi zamanında yapmak. Ertelememek.”