Bensu Soral ‘Hiç estetiğim yok’ dedi, eski fotoğrafları paylaşıldı

Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdığı iddialarına, "Hiç estetiğim yok" diye yanıt verdi. Yorum yağdıran sosyal medya kullanıcıları eski fotoğraflarını paylaştı.

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Bensu Soral son zamanlarda estetik haberleriyle gündeme gelmişti. Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta yanaklarının inceldiği, çenesinin uzadığı ve dudaklarının daha dolgun olduğu görülmüştü.

32 yaşındaki oyuncu estetik iddialarına yanıt verdi.

“DOĞUŞTAN İKİ DİŞİM EKSİK”

Bensu Soral “Hiç estetiğim yok. Doğuştan iki dişim eksik. Kendimi güzel bulmuyorum. Ortalamayım” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları eski fotoğraflarını paylaşıp şu yorumları yaptı: “Eski fotoğraflarına bir bak istersen”, “Eski Bensu daha iyiydi”, “Doğal güzelliğinizi ne hale getirdiniz farkında mısınız?”, “Bir değişim ancak bu kadar negatif olabilirdi.”