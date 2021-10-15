Bensu Soral ile Hakan Baş’tan kötü haber

Oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş boşandı. İkilinin evliliği üzerinde ihanet iddiaları nedeniyle kara bulutlar dolaşıyordu.

Sozcu.com.tr

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2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş’ın evliliklerini ayakta tutmak için ettikleri mücadele başarısız oldu.

Baş’ın sosyal medya fenomeni Mina Ceren’le görüntülenmesi, ardından Soral’ın yayından kaldırılan ‘Cam Tavanlar’ adlı dizideki partneri Kubilay Aka’yla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkması boşanma söylentilerini güçlendirmişti.

Bu görüntülerin ardından ortak bir açıklama yapan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, evliliklerinde bazı sorunlar olduğunu ve bunları çözmek için çaba sarf ettiklerini söylemişti.

Çift geçen günlerde sessiz sedasız, tek celsede, anlaşmalı olarak boşandı.

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