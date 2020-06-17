Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında?

Kamera karşısına ilk kez Yol Ayrımı adlı dizi ile geçen Bensu Soral hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Bensu Soral nereli ve kaç yaşında?
BENSU SORAL KİMDİR?
Bensu Soral, 23 Mart 1991 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun olmuştur, ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır.
Oyuncu Hande Soral’ın kardeşi olan Bensu Soral, ilk dizi tecrübesini 2012 yılında Yol Ayrımı dizisinde rol alarak yaşamıştır.
2019 yılında gösterime giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı filmde Nazlı Noyan karakterine hayat veren Bensu Soral 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.
Bensu Soral’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Nazlı) (Sinema Filmi)
2017 – Doru (Alaca) (Sinema Filmi)
2016 – İçerde (Melek) (TV Dizisi)
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Aslı) (TV Dizisi)
2014 – Boynu Bükükler (Miray) (TV Dizisi)
2013 – Vicdan (Müge) (TV Dizisi)
2012 – Yol Ayrımı (Ayşe) (TV Dizisi)