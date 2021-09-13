Bensu Soral ve Hakan Baş cephesinde sürpriz gelişme

Geçen günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen Bensu Soral-Hakan Baş çifti, önceki akşam bir arkadaşlarının düğününe katıldı.

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Bensu Soral ile Hakan Baş, 2008’de görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme geliyordu.

DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Geçen günlerde “Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var” diyen ikilinin arasındaki buzlar eridi.

Bensu Soral ve Hakan Baş, önceki akşam bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Gece boyunca eğlenen çift, uzun süre sonra ilk kez yan yana görüntülendi.

NELER OLMUŞTU?

Söylentilere göre; baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncu, “Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır” cevabını verdi.

Bu krizi atlatamayan çiftin evlerini ayırdığı ileri sürüldü.

“EMİRGAN’DA EĞLENDİLER!”

Ardından Hakan Baş’ın Emirgan’daki bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile görülmesi ayrılık söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi.

“HABERDE ADI GEÇEN KİŞİ…”

Çıkan haberlerin ardından ünlü çiftten ortak açıklama geldi: “Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.”