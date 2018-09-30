Bensu Soral ve Hakan Baş evlendi

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğün töreninde ünlü çifti Murat Dalkılıç, Berkay, Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin, Yasemin – İzzet Özilhan gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Düğün töreni öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan ikili, “Çok güzel ve çok mutlu birgün. En mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.
Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin nikah şahitliklerini Mustafa Sandal, Bedirhan Soral, Mehmet Ali Aydınlar ve Enver Yüce üstlendi.
Bensu Soral düğün töreninde Tuvana Büyükçınar Demir marka iki gelinlik giyerken, Hakan Baş Serdar London by Serdar Uzuntaş damatlık markasını tercih etti. Mutluluğa ‘Evet’ diyen çiftin balayı programını ilerleyen zamanda planlayacağı öğrenildi.