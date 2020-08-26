Bensu Soral’dan ‘Duştan sonra ben’ videosu

Oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim, ailesiyle birlikte geçirdiği tatili boyunca çok sayıda paylaşıma imza atan Soral, son olarak takipçileriyle bir video paylaşımında bulundu.

Oyuncu kardeşler Hande ve Bensu Soral sevenleri tarafından özellikle sosyal medya üzerinden yakın bir şekilde takip ediliyor.

Durum böyle olunca da ikilinin paylaşımları takipçileriyle etkileşimi koparmamak adına son derece fazla oluyor. Özellikle 4 milyon takipçisi bulunan Bensu Soral bu konuda başarılı işler çıkartıyor.

‘DUŞTAN SONRA BEN’ NOTUYLA PAYLAŞTI

Yer aldığı yapımlarda güzelliğiyle ön plana çıkan Bensu, kısa süre önce bir şampuan markasının reklam yüzü oldu.

Genç kadın Instagram hesabından, “Duştan sonra ben” notuyla yaptığı video paylaşımında saçlarını koklarken görülüyor.