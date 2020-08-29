Bensu Soral’dan kazayla ilgili ilk paylaşım

Oyuncu Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş ile birlikte yaptığı tatilde başına talihsiz bir kaza geldiği ve omzunun üzerine düşen oyuncunun ameliyata girdiği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Soral'dan kaza haberiyle ilgili paylaşım geldi.

Karantina günlerini aile üyeleriyle birlikte geçirdikten sonra normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte eşi Hakan Baş’la beraber Göcek’te tatil yapmaya başlayan Bensu Soral talihsiz bir kaza geçirdi.

Bir spor sakatlanması yaşadığını söyleyen Soral, magazin basınına yeni yansıyan bu kaza haberinin üzerinden on gün geçtiğini ve şimdilerde sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Omzundaki yırtık ameliyatla dikilen Soral, iyileşme sürecinde çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Merak edip arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Spor sakatlanmasından dolayı omzumdan küçük bir operasyon geçirdim. Merak edilecek hiçbir şey yok. Operasyon 10 gün önceydi, iyileştim bile… Sevgiler”