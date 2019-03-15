Bensu Soral’ı zorlayan soru

Moralinin bozuk olduğu görülen Bensu Soral'a reklam kampanyası hatırlatılınca, “Böyle bir teklifle geldiler bana, zaten beğendiğim bir marka mutlu oldum. Çok yakın zamanda reklam filmi dönmeye başlıyor” dedi.

BENSU SORAL CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNDİ

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği başrolünü üstlendiği ‘Organize İşler Sazan Sarmalı' serisinde rol alan Bensu Soral'a film beyaz perdede yayınlanırken Neflix'te yayınlandığı hatırlatılınca, “Şu an durumlar çok karışık, o yüzden benim bir şey söylemem çok doğru değil. Eminim olması gereken olmuştur.Bana düşmez” diye cevapladı. Soral'a seyirci açısından normal mi? Sorusuna, “Ben hiç yorum yapmayayım karışmak istemiyorum” diye konuştu. Zafer Çika'nın vefatından dolayı moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Soral, sonrasında aracına binerek uzaklaştı.

