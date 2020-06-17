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Bensu Soral’ın köpek sevgisi
Bensu Soral’ın köpek sevgisi
Son olarak Organize İşler Sazan Sarmalı isimli filmde boy gösteren oyuncu Bensu Soral, köpeğiyle verdiği pozu sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.
Magazin 17 Haziran 2020 - 14:58

Bütün dünyaya yayılan corona virüsü salgını nedeniyle oyuncu Bensu Soral, aylardır evinde izole oluyor. Soral, sosyal medya sayfasından evinde geçirdiği zamanı takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

KÖPEKLERİYLE EVDE

Normalleşme sürecine hala giremeyen oyuncu, gün içerisinde vaktini değerlendirecek aktiviteler gerçekleştiriyor. En çok da köpekleriyle zaman geçiren Soral, köpeğiyle verdiği yeni pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Soral paylaştığı fotoğrafa, “Köpekler asla yalan söylemez” notunu düştü.

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